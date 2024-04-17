İran İsrail'in misilleme saldırısına mı hazırlanıyor?

Wall Street Journal'ın ismini belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran yetkilileri, İsrail'in İran topraklarına yapacağı muhtemel misilleme saldırısıyla birlikte diğer ülkelerdeki diplomatik misyonlara karşı saldırı hazırlığında olduğunu belirtti. Haberde ifade edildiğine göre, İran Çarşamba günü yaptığı açıklamada hava kuvvetlerini saldırıya hazırladığını ve donanmasının Kızıldeniz'deki ticari gemilere eşlik etmeye başlayacağını duyurdu. Suriyeli ve İranlı yetkililere göre, Tahran ayrıca Suriye'deki

İran Devrim Muhafızları'nın yoğun bir askeri varlığı olan tesislerden kilit personelini tahliye etmeye başladı. Suriyeli güvenlik yetkililerine göre, İran Devrim Muhafızları ve Lübnan'daki Hizbullah'ın Suriye'deki üst düzey subayları azaltıldı ve orta düzey subaylar ülkedeki konumlarını terk etti. Yerel kaynaklara göre, "İsrail, Arap müttefiklerini önceden uyararak Suriye'deki İran bağlantılı hedeflere karşı saldırılarını kısıtlama konusunda bir adım atabilir" şeklinde konuşuldu.

İsrail'in saldırısı bekleniyor İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın İsrail'e yapacağı hava saldırısına karşılık vereceklerini belirtmişti. Jerusalem Post gazetesine göre, ordunun İran'ın saldırısına nasıl yanıt vereceği artık belirlendi, ancak henüz bir tarih belirlenmedi.