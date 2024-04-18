Özgür Özel'in Filistin ziyareti neden ertelendi?

İran’ın İsrail’e operasyonu ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Filistin ziyaretini ertelemişti. Ulusal Kanal’ın ulaştığı üst düzey Hamas kaynakları, Özel’in Aksa Tufanı ardından Hamas’ı terör eylemiyle suçlamasının ziyaretin ertelenmesi üzerinde etkili olduğunu belirtti. Kaynaklar, Hamas’ın Filistin’in direnişi üzerine yapılan açıklamaları yakından takip ettiğini vurguladı.



İran’ın İsrail’in tehditlerine yönelik yaptığı hava operasyonu ardından Özel, Filistin ziyaretini erteledi.

Ulusal Kanal’ın ulaştığı üst düzey Hamas kaynakları, CHP Genel Başkanı Özel’in Filistin mücadelesine karşı aldığı tutumun ziyaretin ertelenmesinde etkili olduğunu belirtti.

Kaynaklar, Özel’in Hamas’la birebir temasa geçmediğini vurguladı. Özel’in ertelenen ziyaretinin Gazze’ye değil Batı Şeria’ya olduğunun da altını çizdi.

Kaynakların aktardığı bilgilere göre Özel’in Hamas’ı terörle suçlaması Hamas tarafından Filistin direnişine yönelik olumsuz bir tavır olarak da yorumlandı.