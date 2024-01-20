Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akit'teki "TSK'da namaz kılan personele mobbing" haberine suç duyurusu!

Milli Savunma Bakanlığı, Yeni Akit gazetesi hakkın suç duyurusu yaptı. Suç duyurusunun konusu, "TSK'da namaz kılan personele mobbing” başlıklı haber oldu.

Haber 9 Ocak’ta yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı aynı gün haberi yalanladı. Haber konu askeri personelin, 18 Ağustos 2023'te "askerliğe uyum sağlayamadığını" beyan ederek Hava Harp Okulu'ndan ayrılmak istediği belirtildi.

Ancak bu kişi iki gün sonra CİMER'e Harp Okulu’nda mobbinge uğradığını belirterek başvuru yaptı. Yeni Akit’te bu başvuruyu Türk Ordusunu hedef tahtasına koyarak haber yaptı. Orduda namaz kılanlara baskı yapıldığını öne sürdü.

CİMER şikayeti üzerine iddialar araştırıldı. Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğü söz konusu askerin mobbinge uğramadığını belgeleriyle tespit etti.

Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı hem iddia sahibi kişi hem de Yeni Akit gazetesi hakkında suç duyurusu yaptı. Bakanlık Yeni Akit’in gazetecilik ilkelerini yerine getirmediği tek taraflı beyanları esas alarak Türk Ordusu yıpratmaya yönelik yayın yaptığını vurguladı.