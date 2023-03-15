Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü" iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü" iddiasına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü" iddiasına yalanlama / 2023

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.

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