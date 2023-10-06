MİT'ten Nefes Kesen Operasyon! PKK'nın Sözde Üst Düzey Sorumlusu Etkisiz Hâle Getirildi

MİT, PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu ve Musul'da TSK üssüne yapılan saldırıya lojistik ve malzeme desteği sağlayan PKK'lı terörist İlyas Biro Eli'yi etkisiz hâle getirdi. MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda PKK'lı İlyas Biro Eli ve beraberinde saldırı hazırlığında bulunan teröristler etkisiz hâle getirildi.

MİT PKK'nın Sözde Suikast Birimi Sorumlusunun Peşine Düştü

Milli İstihbarat Teşkilatı, TSK'nın Musul/Başika-Zelikan'daki üssüne yönelik yapılan saldırının PKK'lı İlyas Biro Eli'nin kadro ve malzeme desteği verdiğini tespit etti. PKK'lı teröristin, Türkiye'de suikast eylemlerini organize ettiği, eylemde kullanılacak teröristlerin seçim ve eğitimlerinden sorumlu olduğu, eylemlerin planlamasından ve takibinden sorumlu olduğu bilgilerine ulaşıldı. MİT'in yaptığı araştırmada teröristin örgütü desteklemeyen sivilleri sorguladığı ve ölüm emri verildiğinde infazı gerçekleştirdiği öğrenildi. Terörist, bu bilgiler ışığında öncelikli etkisiz hâle getirilecekler listesine alındı ve MİT tarafından takibe alındı.

MİT'in Teröristi Etkisiz Hâle Getirmek İçin Düzenlediği Operasyon

MİT, Irak/Sincar bölgesinde görevlendirdiği saha ajanları aracılığıyla teröristin yeni bir saldırı planladığı bilgisine ulaştı. Saldırı gerçekleştirecek örgüt mensupları ile buluştuğu tespit edilen edilen teröriste yönelik operasyon için düğmeye basıldı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda İlyas Biro Eli, saldırı hazırlığındaki örgüt mensupları ile etkisiz hale getirildi. 'Çiya Fekir' kod adlı İlyas Biro Eli'nin, PKK/KCK kadrolarına 2015 yılında katıldığı belirtildi. Örgüte katılım sağladıktan sonra Irak/Sincar bölgesinde faaliyet gösteren teröristin, PKK/KCK Sincar bölgesinde suikast eğitimleri vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleri ile ilgilenen birimin sorumlularından olduğu da öğrenildi.