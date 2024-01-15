MİT'ten terör örgütüne darbe! Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

MİT, Irak'ın Metina bölgesinde önemli bir operasyona imza attı. Operasyonda terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

MİT'ten terör örgütüne darbe! Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütüyle mücadele kapsamında çalışmaları sürüyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, Irak'ın Metine bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

MİT, Metina'da, terör örgütünün Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemine katıldığı belirlenen teröristlere operasyon düzenledi.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütünün sözde sorumlularından "Peyman Bagok" kod adlı Hülya Mercen olduğu tespit edildi.

Terörist Mercen'in, 32 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda kadınlara yönelik faaliyet yürüttüğü belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terör örgütü # operasyon # MİT
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