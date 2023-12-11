Motokuryeler Adalet İçin Yola Çıktı! Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğlu Motokuryeye Çarptı Ülkesine Kaçtı

Motokuryeye çarpıp ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yurt dışına kaçmasına tepkiler büyüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Adli Tıp Kurumundan rapor beklendiğini belirten Tunç, sıfatı ne olursa olsun herkesin kanun karşısında eşit olduğunu, şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü kaydetti.

İfadesi alınıp serbest bırakılan Somali liderinin oğlu suçu öldürdüğü motokuryeye atmıştı.

Suçlunun yakalanmasını isteyen motokuryeler arkadaşları için İstanbul'da Zincirlikuyu istikametinden Çağlayan adliyesine "Adalet Sürüşü" yaptı.