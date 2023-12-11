Motokuryeler Adalet İçin Yola Çıktı! Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğlu Motokuryeye Çarptı Ülkesine Kaçtı

Motokuryeye çarpıp ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kaza sonrası olay yeri inceleme ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polis memurları hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Motokuryeler Adalet İçin Yola Çıktı! Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğlu Motokuryeye Çarptı Ülkesine Kaçtı

Motokuryeye çarpıp ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yurt dışına kaçmasına tepkiler büyüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Adli Tıp Kurumundan rapor beklendiğini belirten Tunç, sıfatı ne olursa olsun herkesin kanun karşısında eşit olduğunu, şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü kaydetti.

İfadesi alınıp serbest bırakılan Somali liderinin oğlu suçu öldürdüğü motokuryeye atmıştı.

Suçlunun yakalanmasını isteyen motokuryeler arkadaşları için İstanbul'da Zincirlikuyu istikametinden Çağlayan adliyesine "Adalet Sürüşü" yaptı.

İşte Süleymancıların Suç Dosyası! Aydınlık Gazetesi Ortaya Çıkardıİşte Süleymancıların Suç Dosyası! Aydınlık Gazetesi Ortaya ÇıkardıGündem
# motokurye # somali
Çok Okunanlar
İsrail Artık Kayıplarını Gizleyemiyor
İsrail Artık Kayıplarını Gizleyemiyor
BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimli?
BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimli?
Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
Gram altını olanlar müjde! O rakamı görecek...
Gram altını olanlar müjde! O rakamı görecek...
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak?
Öne Çıkanlar Batı kurnazı Biden kongreyi umursamadan İsrail'e tank mermisi verdi! Batı kurnazı Biden kongreyi umursamadan İsrail'e tank mermisi verdi! Galatasaray'dan Kopenhag Maçına Rekor Prim Kararı! Galatasaray'dan Kopenhag Maçına Rekor Prim Kararı!