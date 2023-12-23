MSB: Kuzey Irak'ta 6 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Kuzey Irak'ta 6 askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB: Kuzey Irak'ta 6 Asker Şehit Oldu
Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

# Pençe Kilit Operasyonu
Çok Okunanlar
Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı!
Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı!
Antika Koleksiyoncuları Peşinde!
Antika Koleksiyoncuları Peşinde!
New York Post'a Göre Bunlar Tütünden Bile Zehirli! Uzmanlar Uyarıyor!
New York Post'a Göre Bunlar Tütünden Bile Zehirli! Uzmanlar Uyarıyor!
AK Parti ve MHP'de "Numan Kurtulmuş" Rahatsızlığı
AK Parti ve MHP'de "Numan Kurtulmuş" Rahatsızlığı
Kediseverleri Şaşkına Çevirecek İddia, Gerçek Olabilir Mi? Kedi Besleyenlerin Şizofren Olma Riski...
Kediseverleri Şaşkına Çevirecek İddia, Gerçek Olabilir Mi? Kedi Besleyenlerin Şizofren Olma Riski...
Öne Çıkanlar Tarih belli oldu! İsveç'in NATO üyeliği komisyonda görüşülecek Tarih belli oldu! İsveç'in NATO üyeliği komisyonda görüşülecek New York Post'a Göre Bunlar Tütünden Bile Zehirli! Uzmanlar Uyarıyor! New York Post'a Göre Bunlar Tütünden Bile Zehirli! Uzmanlar Uyarıyor!