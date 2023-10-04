MSB'den Hayvanları Koruma Günü'ne Özel Video

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü hazırladığı özel video ile kutladı.

MSB'den Hayvanları Koruma Günü'ne Özel Video
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Milli Savunma Bakanlığından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için özel video çalışması geldi. Mehmetçik'in hayvanları beslediği anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda "Sevgi, dostluk, vefa. Her daim yanımızda olan ve dünyamızı güzelleştiren sevimli kahramanlarımızın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadesi kullanıldı.

# Milli Savunma Bakanlığı # dünya hayvanları koruma günü
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