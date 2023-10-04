MSB'den Hayvanları Koruma Günü'ne Özel Video

Milli Savunma Bakanlığından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için özel video çalışması geldi. Mehmetçik'in hayvanları beslediği anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda "Sevgi, dostluk, vefa. Her daim yanımızda olan ve dünyamızı güzelleştiren sevimli kahramanlarımızın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadesi kullanıldı.