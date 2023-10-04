MSB'den Hayvanları Koruma Günü'ne Özel Video
Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü hazırladığı özel video ile kutladı.
Milli Savunma Bakanlığından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için özel video çalışması geldi. Mehmetçik'in hayvanları beslediği anlara ilişkin görüntülere yer verildi.
Paylaşımda "Sevgi, dostluk, vefa. Her daim yanımızda olan ve dünyamızı güzelleştiren sevimli kahramanlarımızın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadesi kullanıldı.
Sevgi, dostluk, vefa... Her daim yanımızda olan ve dünyamızı güzelleştiren sevimli kahramanlarımızın #4EkimHayvanlarıKorumaGünü kutlu olsun.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/tkS8eJFNAS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2023