Mücadele arkadaşları Uyanık'ı anlattı: '' Durmuş Uyanık kahramanımızdır''

Aydınlık hareketinin köylü önderi Durmuş Uyanık mezarı başında anıldı. Törende mücadele arkadaşları Durmuş Uyanık’ı anlattı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, anmaya telefonla katıldı. Uyanık'ın mücadelesine dikkat çekti.

Mücadele arkadaşları Uyanık'ı anlattı: '' Durmuş Uyanık kahramanımızdır''
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Sade yaşantısı, mütevazı kişiliği ve mücadelesiyle herkese örnek olan Durmuş Uyanık, mücadele arkadaşları tarafından unutulmadı.

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MÜCADELE ARKADAŞLARI UYANIK'I ANLATTI: '' DURMUŞ UYANIK KAHRAMANIMIZDIR''

Aydınlık hareketinin öncülerinden olan Uyanık, vefatının 8. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Avşar Köyü’ndeki anma programına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek telefonla bağlanıp duygularını aktardı. Uyanık'ın mücadelesine dikkat çekti. 12 Eylül 2015 yılında hayatını kaybeden Uyanık, hayatının önemli bir bölümünü köylülerin toprak mücadelesine adamış ve büyük eylemleri örgütlemişti. Türkiye İşçi Köylü Partisi kurucularından Durmuş Uyanık, ardında 12 Mart anılarını yazdığı “Aşılı Zeytin” eserini bıraktı.

# Durmuş Uyanık # Doğu Perinçek # kahraman # aydınlık
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