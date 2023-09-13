FETÖ firarisi Erkan Ünal yakalandı

FETÖ’nün finans merkezi olan Kaynak Holding yöneticilerinin yargılandığı davadan aranan Firari sanık Erkan Ünal, İstanbul'da yakalandı. Kaynak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Ünal, aynı zamanda Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un genel sekreterliğini yapıyordu.

FETÖ FİRARİSİ ERKAN ÜNAL YAKALANDI

Firari sanığın Büyükçekmece'de olduğu bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonda firari FETÖ'cü bir villaya girerken gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden içerisinde SIM kart bulunmayan bir telefon çıktı. Yapılan incelemede Ünal’ın, kamuya açık alanlardaki kablosuz ağlar üzerinden internete bağlanarak Başta Bylock olmak üzere FETÖ'nün haberleşme programlarıyla örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.