Muğla'da şiddetli deprem!
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da şiddetli bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin Muğla'nın Datça ilçesi merkezli olduğu bildirildi.
Yerin 6.87 Km derinliğinde meydana gelen deprem yüzeye yakınlığı sebebiyle vatandaşlar tarafından hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 28, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz - [265.50 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-03-28
Saat:12:38:01 TSİ
Enlem:34.43111 N
Boylam:26.49611 E
Derinlik:6.87 km
Detay:https://t.co/SgQHZCw4o0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi