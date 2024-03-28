Muğla'da şiddetli deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin Muğla'nın Datça ilçesi merkezli olduğu bildirildi.

Yerin 6.87 Km derinliğinde meydana gelen deprem yüzeye yakınlığı sebebiyle vatandaşlar tarafından hissedildi.