Mustafa Destici trafik kazası geçirdi! Destici'nin sağlık durumu nasıl?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içerisinde bulunduğu araç, Tokat'ta kaza yaptı. Kaza sonrası Mustafa Destici'nin sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Konuyla ilgili Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'ndan açıklama geldi.

Mustafa Destici trafik kazası geçirdi! Destici'nin sağlık durumu nasıl?
Editör: Yasin Kerim Aşan

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için partilerin seçim çalışmaları sürerken Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den kötü haber geldi.

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu aracın, trafik kazası yaptığı açıklandı.

Konuyla ilgili Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'ndan açıklama geldi. Numan Hatipoğlu, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.

Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.

Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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