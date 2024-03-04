Meteoroloji’den Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Ege Denizi’nde fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji’den Ege Denizi’nde fırtına uyarısı
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde rüzgarın, yarın (salı) günün ilk saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama v.b. olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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