AFAD’tan o şehire turuncu uyarı...

AFAD tarafından yapılan uyarıda, “5 Mart Salı günü; (yarın) Muğla’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz” denildi.