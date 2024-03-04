AFAD’tan o şehire turuncu uyarı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Muğla bölgesi 5 Mart Salı günü gök gürültülü ve sağanak yağışın etkisinde kalacak.

AFAD’tan o şehire turuncu uyarı...
Editör: Orhun Çoban
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AFAD tarafından yapılan uyarıda, “5 Mart Salı günü; (yarın) Muğla’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz” denildi.

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# AFAD # muğla
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