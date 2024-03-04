Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesinde artış...

Milyonlarca emekli yılda iki kere verilen emeklilere bayram ikramiyesine yapılan zammı yetersiz bulmuş ve 3 bin TL'nin artırılmasını talep etmişti. Kulislerden gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilere yılda iki kere verilen emeklilere bayram ikramiyesinin artırıldığını duyurması bekleniyor.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 bin TL olarak açıklanan emeklilere bayram ikramiyesine iyileştirme geliyor. Alınan bilgilere göre yapılacak artışın 10 bin TL olması bekleniyor.