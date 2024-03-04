Emekliler ve memurlar dikkat! Zam farkı ortaya çıktı...

TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından memur maaşı ve emekli zammı için rakamlar da belli oldu. Peki memur ve emekliler için zam farkı ne? Emekliler için zam farkı kesinleşti mi? İşte ayrıntılar...

Emekliler ve memurlar dikkat! Zam farkı ortaya çıktı...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri için bekleyiş sürüyordu. Açıklanan verilere göre, enflasyon rakamları Şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 , yıllık bazda ise yüzde 67,07 arttı. Yıllık enflasyonda 15 ayın zirvesi görüldü.

MEMUR ENFLASYON FARKINI KESİNLEŞTİ

Yılın ikinci enflasyon rakamları sonrasında memur ve emekli zammı için rakamlar da ortaya çıktı! Memur ve memur emeklisinin ise 2024 yılının ikinci yarısı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Başka bir deyişle, Ocak-Haziran (Haziran dahil) arasındaki enflasyon yüzde 10'un altında kalırsa memurlar enflasyon farkı almayacaktı. Ancal memur ve memur emeklisi açıklanan yüzde 4,53’lük enflasyon rakamı sonrasında yüzde 10'luk zammı daha ikinci aydan garantiledi.

Emekliler ve memurlar dikkat! Zam farkı ortaya çıktı... - Resim : 1

EMEKLİ ZAMMINDA DURUM NE?

Öte yandan enflasyon SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşları üzerinde kritik öneme sahip enflasyon rakamları sonrası milyonlarca kişi Temmuz zammı için hesaplamalara şimdiden başladı. Yüzde 4,53’lük Şubat rakamı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden 11,53’lük zammı cebe koydu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı seçim öncesi artan emekli maaşına ek zam beklentilerine ilişkin bugün yaptığı açıklamasında, "Bütçede tüm imkanlarımızı emekliler ve çalışanlar için seferber ettik. Bunu etmeye de devam edeceğiz. Ülkenin imkanları arttıkça bunları adil olarak değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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# emekli # memur # zam
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