Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye yeni Anayasa ziyareti! Görüşme sonrası ilk açıklamalar geldi

Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni Anayasa ile ilgili görüşmeler başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda ilk ziyaretini bugün CHP'ye gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Meclis Grubu'nu ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ve parti yöneticileriyle görüştü. Numan Kurtulmuş ve Özgür Özel, yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yaptı.

"PARTİLERİN ANAYASALARI OLMAZ, PARTİLERİN ANAYASA TEKLİFLERİ OLUR"

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiklerini belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, nasıl bir yol izleneceği konusunda bundan sonra birlikte müzakereyle bir süreç oluşturulması gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

Numan Kurtulmuş, yeni anayasanın içeriğiyle ilgili başından bu yana bir tek kelime söylemediğine dikkati çekti. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

- Çünkü biliyoruz ki usul esasa mukaddemdir. Önce yapılacak işin usullerinin tespit edilmesi ve onun sonucu olarak da doğru bir istikamette müzakerelerin sürdürülmesidir. Bu çerçevede yine başka bir temel kural ise partilerin anayasaları olmaz, partilerin anayasa teklifleri olur. Anayasa, milletin anayasasıdır. Parlamentoda, başından beri söylediğimiz, oluşabilecek en yüksek konsensüsle, mümkünse 400'ün çok üstünde bir ittifakla bir toplumsal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni anayasası ortaya çıksın. Bu anlamda toplumsal mutabakatın oluşmasını arzu ettiğimiz bir sürecin, toplumsal yarılma ve toplumsal kamplaşma vesilesi haline getirilmemesi için de azami dikkat göstermemiz gerekir. Bu çerçevede benim açımdan da son derece verimli, yapıcı bir görüşme oldu. Sayın Genel Başkan da görüşlerini çok açık bir şekilde ifade etti. Bundan sonra diğer genel başkanları da ziyaret ederek hep beraber bir yol bulacağız. Eğer gerçekleştirebilirsek en kısa süre içerisinde, örneğin mayıs ayının sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden bu işin usulüne ilişkin fikirlerini almak isteriz. Ondan sonra da belki yaz döneminde bütün siyasi partiler görüşlerini, anayasa tekliflerini olgunlaştırarak önümüzdeki sene Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar. Sonrasındaki dönemde de inşallah usulüne uygun olarak bu süreçleri götürdüğümüz takdirde sonuç alabileceğimizi düşünüyorum.

Bu parlamentonun, uzun yıllar içerisinde temsil kabiliyeti en yüksek parlamento olduğuna işaret eden Numan Kurtulmuş, halkın verdiği oyların yaklaşık yüzde 95'inin TBMM'de temsil edildiğini anlattı.

Grubu olan veya olmayan çok sayıda partinin var olmasının, Türkiye'nin demokratik tartışma zeminini kuvvetlendirmesi bakımından önemli olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Grubu olmayan partilerin de görüşlerini alacağız. Anayasa yapma kararını bu Meclis verecektir. Bu Meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir." diye konuştu.

Yeni anayasanın, milletvekillerinin oylarıyla yapılacağını ancak bu süreçte sadece siyasi partilerin değil, toplum kesimlerinin, üniversitelerin, hukuk camiasının, sivil toplum kuruluşlarının ve farklı kesimlerin görüşlerini alacakları, iyi yönetilmiş bir süreci olgunlaştırmak istediklerini ifade eden Kurtulmuş, "Mecliste bu işin nasıl müzakere edileceğiyle ilgili komisyonun şekli, yöntemi, bunları da yine partilerle uzlaşı içerisinde belirleyip bir sonuca ulaşacağız." dedi.

Kurtulmuş, görüşmenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, Cumhuriyetin ikinci asrının ilk Meclisinin, milletin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirebilecek bir imkana kavuşmasını ümit ettiğini de söyledi. Kurtulmuş, "Bu süreç içerisinde yapıcı bir diyaloğu bütün siyasi partilerimizle sürdürerek yol almaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür eden Kurtulmuş, Özel ile başka vesilelerle de görüşeceklerini söyledi.

"MEVCUT ANAYASA'YA UYUM BEKLEMEK HAKKIMIZ"

CHP Genel Başkanı Özel ise partisinin 31 Mart seçimlerinden birinci çıktığını, bunun sorumluluğunun farkında olduklarını ifade etti.

Siyasetin, halkın gündemine duyarsız olamayacağını belirten Özgür Özel, "Bugün insanların yoksulluk, açlık, işsizlik ve güvencesizlik gibi üst düzey beklentileri varken yeni bir anayasa beklentisi toplumun taleplerinin neresindedir, onu bir tartmak lazım." dedi.

Konuyu partinin yetkili kurullarında değerlendirmeden doğrudan bir cevap vermeyi, CHP'nin parti içi demokrasi anlayışı ve kendi yönetim anlayışına uygun görmediğini ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Sayın Başkan'ın bugün yaptığı değerlendirmeleri, başta Merkez Yönetim Kurulumuz olmak üzere partinin yetkili organları ve grubumuzla değerlendireceğiz. Ancak şunu ifade etmek isterim, Sayın Başkan'a da söyledim, bir şeyin yenisini teklif ediyorsak, örneğin yeni bir elbise alalım, giyeceksek alalım. Giymemek üzere yeni elbise alınır mı? Biz anayasaya uyacaksak anayasayı değiştirelim. En iyisini yapalım, sonra yine uymayalım. Geçen sefer de iyisini yaptınız. Bu sözümün Başkan'a olmadığını herkes bilsin. Geçen sefer de iyisi yapıldı. Ama yapılan o Anayasa'ya uyulmadı, uyulmuyor. Yeni bir anayasa konuşurken, bir kere mevcut Anayasa'ya tam uyum beklemek bizim hakkımızdır. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ilettik.

Özgür Özel, anayasa tartışmalarının, siyasetin üzerine sis gibi çöküp diğer meseleleri görünmez kılmasının vatandaşın menfaatine olmayacağını söyledi.

Vatandaşın yoksulluk, işsizlik ve yüksek enflasyon gibi sorunları bulunduğunu dile getiren Özel, "Biz, Anayasa konuşup, bir sis indirip, bu sorunları görünmez kılıyorsak vatandaşın mesajını alamamış oluruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları görüşmeye bu açıdan da önem atfettiğini belirten Özel, şöyle devam etti:

- Eğer bir şeyin yenisini alacaksak, kullanacaksak alınır. Anayasa yapacaksak, uyacaksak yapılır. Anayasa'ya uyulmuyorken yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur? Bu hassasiyetlerimizi Sayın Başkan'a açıklıkla ifade ettim. Burası parlamento, konuşulan yer. Siyasiler el sıkışmazsa siyaset düşmanları, demokrasi düşmanları el ovuşturmaya başlar. O yüzden el sıkışılacak, müzakere edilecek ama sorumlu olduğumuz kitleler için de mücadele edilecek. Bizim anlayışımız bu. Bugün Sayın Başkan'la el sıkıştık. Bu el sıkışma, demokrasiye inananların yapması gereken bir şey. Bizler el sıkışmadıkça demokrasi düşmanları avuçlarını, ellerini ovuştururlar. Onlara gün doğar. Siyasi tarihimiz bunların bedelleriyle doludur. O açıdan bu diyalog zemini önemsediğimizi de ifade etmek isterim.

Özgür Özel, açıklamanın ardından Numan Kurtulmuş'u uğurladı.