Öncü Gençlik Blinken'ı Böyle Karşıladı! "Katil Blinken Türkiye'den Defol"

Vatan Partisi Öncü Gençlik, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’i protesto etmek için İstanbul’da kaldığı Beşiktaş Conrad Otel önünde toplandı. Öncü Gençlik üyeleri, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i, İstanbul’da kaldığı otelin önünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği sırada protesto etti. Blinken’i “Katil Blinken Türkiye’den Defol!” sloganlarıyla karşılayan Öncü Gençlik üyeleri, protestoda Türk bayraklarının yanında Filistin bayrakları da açtılar.

Protestoda “Katil Blinken Türkiye’den Defol!”, “Öncü Gençlik Geliyor, Blinken Amerika’ya!”, “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi!” ve “Mehmetçiğin Katili Hain Blinken” sloganları atıldı. Vatan Partisi Öncü Gençlik İstanbul İl Başkanı Murat Katlanç, Conrad Otel önünde açıklamalarda bulundu.

Murat Katlanç açıklamasında şunları ifade etti:

Batı Asya’yı karıştırmak için Türkiye’ye gelen, 12 Mehmetçiğimizin katili olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı kaldığı otelin önünde karşıladık. Mehmetçiğin katili, Filistinlilerin katili, mazlumların katili ABD’yi topraklarımızdan def etmeye geldik. Irak’ın kuzeyinde Mehmetçiğimizi şehit edenler, İsrail’in binlerce Filistinli kardeşimizi katletmesine bekçilik edenler, PKK’ya binlerce tır silah veren ABD’ye topraklarımızda gün yüzü göstermeyeceğiz.

Eli kanlı ABD ile görüşmeler yapan hükümetimize de sesleniyoruz:



Katille pazarlık olmaz, katille görüşme olmaz. Türkiye’yi bölmeye gelenlerle görüşülmez. Türkiye’yi bölmeye kalkanlar kapı dışarı edilir. Siz etmezseniz biz etmesini biliriz.

Topraklarımıza her adım attıklarında karşılarında bizleri bulacaklar. Öncü Gençlik olarak Antony Blinken’lar nereye giderse onların ensesinde olacağız. Bayraklarımızla peşindeyiz, onları hiçbir yerde rahat bırakmayacağız.

Ey Blinken, Türk milletinin sana cevabı budur.