Orman yangınlarıyla nasıl mücadele edilmeli? Serdar Kılıç'tan Ulusal Kanal'a özel açıklamalar
Doğa gezgini Serdar Kılıç orman yangınlarıyla ilgili Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Yangınlarla mücadelede insanın bilinçlendirilmesine dikkat çeken Kılıç, köylülerin yangınlara karşı teşkilatlandırılmasının önemli olduğunu belirtti.
Özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarıyla mücadelede hem orman işçileri hem köylüler seferber oluyor. Peki, orman yangınları ile mücadelede nelere dikkat edilmeli neler yapılmalı?
"Yeni bir köylü teşkilatlanması yapmamız lazım. Ormanın koruyucuları dağda gezen insanlardır. Boş gezmelzler. Arayış içindedir. Hayvancılık yuaparlar küçükbaş hayvancılığın ormana katkısı çoktur. Yangının engelnemmesi için toprağın salgıları üzerine bırakır. Gübresi ile yangın çıkmasına da önleyicidir."
Doğa gezgini birçok programa imza atan Serdar Kılıç orman yangınları ile mücadeleye ilişkin Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Köylülerin bilinçlendirilmesi ve özellikle okullarda küçük yaşta çocukları tabiat ile tanıştırılmasının önemli olduğunu belirtti.
"Okul öncesi eğitimlerde çocuklara 3 6 yaş arasındaki çocuklara bilinç tabiatı dışarıda oynatarak gezdirerek tabiatla tanıştırmak gerekir. Çocuğu ne kadar aşılar isek tabiat o kadar korunuyor."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi