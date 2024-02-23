Orman yangınlarıyla nasıl mücadele edilmeli? Serdar Kılıç'tan Ulusal Kanal'a özel açıklamalar

Özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarıyla mücadelede hem orman işçileri hem köylüler seferber oluyor. Peki, orman yangınları ile mücadelede nelere dikkat edilmeli neler yapılmalı?

"Yeni bir köylü teşkilatlanması yapmamız lazım. Ormanın koruyucuları dağda gezen insanlardır. Boş gezmelzler. Arayış içindedir. Hayvancılık yuaparlar küçükbaş hayvancılığın ormana katkısı çoktur. Yangının engelnemmesi için toprağın salgıları üzerine bırakır. Gübresi ile yangın çıkmasına da önleyicidir."

Doğa gezgini birçok programa imza atan Serdar Kılıç orman yangınları ile mücadeleye ilişkin Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Köylülerin bilinçlendirilmesi ve özellikle okullarda küçük yaşta çocukları tabiat ile tanıştırılmasının önemli olduğunu belirtti.