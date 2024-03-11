Özgür Özel Alevi ve Sünni vatandaşları kıyasladı!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala partilen seçim çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Çatalca'daydı.

Günlerdir DEM Parti'yi kurtarma çabalarıyla gündemde olan Özel bu kez de Alevi ve Sünni vatandaşları kıyasladı.

CHP Genel Başkanı, "Alevi yurttaşlardan aldığım alkışı Sünni yurttaşlardan alamıyorum. Alevilerin coşkusu her zaman Sünni seçmenden fazla. İnanılmaz bir coşku var. Gittiğim her yerde Alevilerle aram çok iyidir" dedi.

Özgür Özel'in bu yorumu sosyal medyada, "Ayrımcılık yapıyorsun" şeklinde yorumlandı.