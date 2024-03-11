Özgür Özel: Dem Parti'yi istemiyorum demek kabul edilemez!

CHP Genel Başkan Özgür Özel'den Burcu Köksal tartışmaları hakkında yeni açıklamalar geldi. Özel, "Köksal'ın ilk açıklaması kabul edilemez, siyaseten sorunlu, ikinci açıklaması özür niteliğindedir" dedi.

Editör: Yağmur Biçen
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

CHP Genel Başkan Özgür Özel'den Burcu Köksal tartışmaları hakkında yeni açıklamalar geldi. Özel, "Köksal'ın ilk açıklaması kabul edilemez, siyaseten sorunlu, ikinci açıklaması özür niteliğindedir" dedi. Özel, DEM Parti ile bayramlaşan tek parti olmakla övündü.

Özel: "Ben Burcu'nun kullandığı cümleyi siyaseten sorunlu buluyorum, hatalı buluyorum.Burcu Başkanın ilk açıklaması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı, Burcu Köksal'ın ikinci açıklamasının "özür niteliğinde" olduğunu da söyledi.

Sözlerine devam eden Genel Başkan Özel: "Kimseye ayrımcılık yapmayacağını, belediyenin kapısının siyasi görüşü, etnisitesi, mezhebi ne olursa olsun herkese açık olacağını söylemesi ilk yaptığı açıklamanın bir özrü bir telafisi niteliğindedir. Hatta şunu söyleyeyim. Hani bana partinizde bir şeyle övünme hakkınız olsa ben derim ki, CHP geçen bayramda ve ondan önceki bayramlarda tüm siyasi partilerle bayramlaşabilen tek parti. AK Parti ve MHP mesela DEM'le bayramlaşmıyor." diye ekledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Özgür Özel # chp
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