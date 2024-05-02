Özgür Özel'den provokasyon itirafı geldi! Madem öyle neden çağırdınız?

CHP'nin polise saldırıyla sonuçlanan 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkma ısrarının ardından Genel Başkan Özgür Özel'den itiraf niteliğinde açıklama geldi. Alanda 1 saat durduktan sonra ayrılan Özel "Bazı provokatif girişimler olabilirdi, aşikârdı" açıklaması yaptı.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya, Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Küçükkaya'nın anlatımlarından Özel'in, Saraçhane'de provokasyon olacağını bildiği sonucu çıkarıldı. Özgür Özel'e göre durum "provokasyon girişiminin aşikâr" olmasına rağmen sabah saatlerinde parti üyelerine mesajla, çeşitli kesimlere ise sosyal medya paylaşımıyla Saraçhane çağrısı yapıldı.

CHP'nin çağrısına DEM Parti'den ve sadece 1 Mayıs'ta alana çıkıp polislere saldıran gruplardan anında yanıt geldi. Yaşanacaklar Özel tarafından da tahmin edilebilir haldeydi, ancak Özel her şey olup bittikten sonra "Çatışma görüntüsü bize yakışmazdı" dedi.

Polisin sabırlı duruşuna rağmen kalkanlarının kırıldığı, taşların fırlatıldığı, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu günün ardından Özel bunlar hiç yaşanmamış gibi konuşarak seçime işaret etti, "Ben o barikatı seçimi kazanarak yıkacağım" diye konuştu.

Olayların ardından akıllarda oluşan soru "Madem öyle, neden çağırdınız?" oldu.