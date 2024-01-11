Pençe-Kilit Bölgesinde 1 Asker Şehit Oldu, 1 Asker Yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını açıkladı.

Pençe-Kilit Bölgesinde 1 Asker Şehit Oldu, 1 Asker Yaralandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen sızma girişimiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024'te, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."

Bölgede operasyonların devam ettiği bilgisi verilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

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