O İlde Eğitime Ara Verildi

Meteoroloji tarafından sarı ve turuncu kodlu alarm verilen illerden biri olan Hakkari'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

O İlde Eğitime Ara Verildi
Son Güncelleme:

Ülkede soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken kar yağışının etkili olduğu bölgelerde eğitime ara veriliyor.

Son olarak Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı, okulların yarın kent genelinde tatil edilmesine neden oldu. Yurdun birçok noktası çetin kış şartları kendini hissettirmeye devam ediyor.

Hakkari İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

# Hakkari # Hakkari # kar yağışı
Çok Okunanlar
İşte Osmanlı Padişahlarının Gerçek Halleri!
İşte Osmanlı Padişahlarının Gerçek Halleri!
Serenay Sarıkaya'nın Ödül Aldığı Anlar Gündem Oldu!
Serenay Sarıkaya'nın Ödül Aldığı Anlar Gündem Oldu!
12 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
12 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
"Hiçbir ABD Saldırısı Cezasız Kalmayacak"
"Hiçbir ABD Saldırısı Cezasız Kalmayacak"
Soğuk ve Yağışlı Hava Hafta Sonu da Sürecek Mi?
Soğuk ve Yağışlı Hava Hafta Sonu da Sürecek Mi?
Öne Çıkanlar CHP'DE KAVGA ÇIKTI, SESLER KORİDORA ULAŞTI | Ulusal Haber CHP'DE KAVGA ÇIKTI, SESLER KORİDORA ULAŞTI | Ulusal Haber Doğalgaz Faturasını Sıfırlayın! İşte Yapmanız Gerekenler Doğalgaz Faturasını Sıfırlayın! İşte Yapmanız Gerekenler