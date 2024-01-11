O İlde Eğitime Ara Verildi

Ülkede soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken kar yağışının etkili olduğu bölgelerde eğitime ara veriliyor.

Son olarak Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı, okulların yarın kent genelinde tatil edilmesine neden oldu. Yurdun birçok noktası çetin kış şartları kendini hissettirmeye devam ediyor.

Hakkari İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.