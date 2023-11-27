Pençe Kilit Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu!

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu P. Asb. Üçvş. Necdet Çalış ve P. Söz. Er Emrah Gündüz şehit oldu. Yaralanan iki asker hastaneye sevk edildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Pençe Kilit Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu!
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

- Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Asb. Üçvş. Necdet ÇALIŞ ve P. Söz. Er Emrah GÜNDÜZ şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
- Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.

Kaynak: TRT Haber

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