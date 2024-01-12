Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerimizin 9'a yükseldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir" denildi.

15 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi.

Bakanlık, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" mesajını paylaştı.