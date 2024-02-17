Pendik'te polis noktasına silahlı saldırı!
Pendik Kaymakamlığı lojmanındaki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli saldırganların yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Pendik ilçesinde silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Batı Mahallesi'ndeki Pendik Kaymakamlığına ait lojmanın önüne motosikletle gelen kasklı iki saldırgan, buradaki polis noktasına silahla ateş açtı.
Polisin saldırıya karşılık vermesi üzerine, motosikletli saldırganlar hızla ola yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede şüpheli motosiklet ve kişilere yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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