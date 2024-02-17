Maden kazasıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı

Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve dün İliç Adliyesine çıkarılan J.R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T. ve A.R.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.