İstanbul'da korkunç ölüm! Yürüyen merdivene sıkışan işçi öldü

İstanbul'da korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Şişli ilçesi oldu.

Kentin en yoğun kullanılan noktalarından olan, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda, duraktan metro istasyonuna inen yürüyen merdivende işçiler tarafından bakım çalışması gerçekleştirildi.

Yürüyen merdivenlerde bakım yapan işçilerden 31 yaşındaki Buğrahan B., mekanizmanın bir anda çalışmaya başlamasıyla hareket eden yürüyen merdiven sıkıştı.

Yaşanan feci kaza yetkililere bildirilirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söz konusu işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Buğrahan B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe İstasyonu'nda saat 16.47’de yüklenici firma AKE Asansör tarafından yürütülen bakım çalışması sırasında talihsiz bir iş kazası yaşanmış, firma çalışanı bakım personeli kazada hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm AKE ailesine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.