Banka hesabı olanlar dikkat! ATM ücretsiz nakit çekim limiti artırıldı

Bankalar ATM'lerden para çekiminde yeni düzenlemeye gitti. Nakit para çekimi 5 bin Lira iken artışa gidildi. Nakit çekim limiti 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalardan 15 bin liraya kadar nakit çekim yapılacak.

Banka hesabı olanlar dikkat! ATM ücretsiz nakit çekim limiti artırıldı

Bankalar ATM'lerden nakit çekim ücretlerinin limitlerinde değişikliğe gitti. Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini yükseltti. 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya çıkartıldı. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim ücretini 15 bin liraya kadar yükseltti.

Böylece bankaların ATM'lerinden banka kartlarıyla nakit çekimlerde ücretsiz olarak en az 10 bin lira çekilebilecek.

Bankalar bu uygulamayla beraber şubelerdeki yoğunluğu azaltacak ve iş yükünü hafifletecek. Bankalar konuyla ilgili müşterilerine uygulama üzerinden bildirim göndermeye başladı.

KAREKODLU UYGULAMALARDA DA GEÇERLİ

Bazı bankalar 5 bin lira olan ücretsiz nakit çekim limitini yüzde 200 artırarak 15 bin liraya çıkarmış oldu.

Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak ve 10-15 bin lira bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.

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