PKK/YPG Hedefleri Vuruluyor! Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde Kritik Operasyonlar

İçişleri Bakanlığı’nı hedef alan terör saldırısının ardından Irak ve Suriye’nin kuzeyinde belirlenen terör hedeflerine yönelik operasyonlar devam ediyor. 3 günde imha edilen hedef sayısı 58’i buldu. PKK/YPG’ye ait binalar, tüneller, elektrik santrali ve petrol rafinerileri vuruldu.

Türkiye'nin peş peşe düzenlediği hava harekâtlarının ardından terör örgütü PKK/YPG, Dabık’taki Türk üssüne roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı.

Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye’deki üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı. Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG hedeflerine de hava harekatı düzenlendi.

Gece boyu süren operasyonda terör örgütünün kullandığı petrol kuyusu, depolama tesisi ve içinde sorumlu teröristlerin de olduğu 30 hedef imha edildi. En az 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Operasyonun Ayrıntılarını Duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin ayrıntıları "güçlüyüz, kararlıyız, muktediriz” başlığıyla duyurdu. Açıklamada, “son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar sürecek” mesajı verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, SİHA’larla düzenlediği hava operasyonlarında da PKK/YPG'ye ait tesisler ve örgütün yönetici kadrosu hedef alındı. Haseke’nin kuzeyindeki Kahtaniye, Tel Tamir, Kamışlı ve Ayn el Arab’da, terör örgütünün silah, mühimmat deposu ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.

Öte yandan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, teröristlerin açtığı taciz atışı sonrasında şehit oldu.

Şimşek, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.