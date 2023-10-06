3 HDP Yöneticisi Gözaltına Alındı! İzmir'de Terör Operasyonu

Yurt genelinde bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan Kahramanlar Operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, HDP'li 3 parti yöneticisi ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Terör Operasyonunda HDP'Lİ Yöneticiler Gözaltına Alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde 11 ilde yürütülen "Kahramanlar Operasyonu" ile ilgili İzmir'de de çalışmalar sürüyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP'nin İzmir İl Başkanı V.Ç.A, İl Başkan Yardımcısı B.Ç. ve Buca İlçe Başkanı N.T'yi terörle mücadele operasyonu kapsamında gözaltına aldı. Şüpheli HDP'li yöneticiler, İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.