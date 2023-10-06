DEAŞ'a Yönelik Kışkaç Operasyonu! 92 Şüpheli Yakalandı

Yurt genelinde 26 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. "Kıskaç" isimli operasyonda 92 şüpheli kıskıvrak yakalandı! Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

DEAŞ'a Yönelik Kışkaç Operasyonu! 92 Şüpheli Yakalandı

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele güvenlik güçlerinin tüm kararlılığıyla devam ediyor. Son olarak DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak "Kıskaç Operasyonu" başlatıldı!

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Kıskaç Operasyonu'nda 92 Kişi Yakalandı!

DEAŞ'a yönelik operasyonun detaylarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlükleri tarafından Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da eş zamanlı operasyonların düzenlendiğini bildirdi.

26 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı. Ali Yerlikaya, operasyonları düzenleyen kahraman polisleri de tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine ve işbirlikçilerine nefes aldırmayacaklarını ifade ederek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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