26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Mehmetçik'ten Teröristlere Sert Karşılık
Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde 26 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Dün gece saatlerinde Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgesine gerçekleştirilen terörist saldırısına Mehmetçik tarafından güçlü şekilde karşılık verildiği ifade edildi.
Mehmetçik tarafından, terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Dün gece Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısına Mehmetçiklerimiz tarafından güçlü şekilde karşılık verildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2023
Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle… pic.twitter.com/GSjgiaQtQf
Kaynak: Anadolu Ajansı