26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Mehmetçik'ten Teröristlere Sert Karşılık

Dolar, euro ve sterlinde son durum... Dövizin güncel alış ve satış fiyatları...

6 Ekim'de altın kaç TL'den değer buldu? İşte altının güncel alış ve satış fiyatları...

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