PKK/YPG kamplarına ziyaret! ABD'den terör destek devam ediyor

PKK/YPG ziyareti CENTCOM'un (SENTKOM) resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

PKK/YPG kamplarına ziyaret! ABD'den terör destek devam ediyor
Son Güncelleme:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı, Suriye'nin kuzeyinde PKK kampını ziyaret etti. ABD tarafından yapılan açıklamada PKK ile işbirliği vurgulandı. ABD geçen hafta da aynı bölgede PKK'lılarla ortak tatbikat yapmıştı.

ABD'Lİ KOMUTANDAN PKK/YPG ZİYARETİ


ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla (MAYKIL ERİK KURİLLAR), Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'lı teröristlerin ailelerini tuttuğu Hol ve Roj kamplarını ziyaret etti.


CENTCOM Komutanı'nın, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği vurgusu yaptığı aktarılan açıklamada, Kurilla'nın ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarıyla da görüştüğü belirtildi.

ABD geçen hafta da yine Haseke'de PKK'lı teröristlerle ortak silahlı tatbikat yapmıştı. Tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanılmıştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# pkk ypg # abd # ziyaret # ABDli komutan
Çok Okunanlar
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Acun Ilıcalı'dan dev anlaşma! TV+ ve EXXEN işbirliği yaptı
Acun Ilıcalı'dan dev anlaşma! TV+ ve EXXEN işbirliği yaptı
Kim Milyoner Olmak İster büyük ödülü güncelledi!
Kim Milyoner Olmak İster büyük ödülü güncelledi!
Öne Çıkanlar Parti İçi Kavgalarla Sarsılan CHP! Son Dakika Değişim Hareketi! - Mustafa Kemal Çiçek - Ulusal Kanal Parti İçi Kavgalarla Sarsılan CHP! Son Dakika Değişim Hareketi! - Mustafa Kemal Çiçek - Ulusal Kanal İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı