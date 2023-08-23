PKK/YPG kamplarına ziyaret! ABD'den terör destek devam ediyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı, Suriye'nin kuzeyinde PKK kampını ziyaret etti. ABD tarafından yapılan açıklamada PKK ile işbirliği vurgulandı. ABD geçen hafta da aynı bölgede PKK'lılarla ortak tatbikat yapmıştı.

ABD'Lİ KOMUTANDAN PKK/YPG ZİYARETİ



ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla (MAYKIL ERİK KURİLLAR), Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'lı teröristlerin ailelerini tuttuğu Hol ve Roj kamplarını ziyaret etti.





CENTCOM Komutanı'nın, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği vurgusu yaptığı aktarılan açıklamada, Kurilla'nın ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarıyla da görüştüğü belirtildi.



ABD geçen hafta da yine Haseke'de PKK'lı teröristlerle ortak silahlı tatbikat yapmıştı. Tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanılmıştı.