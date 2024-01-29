Polisten kaçan şahıslar şehri birbirine kattı

Edinilen bilgiye göre, 19 KE 551 plakalı otomobil sürücüsü, Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçarken park halindeki 3 araca çarpan otomobil uzun süren kovalamacanın ardından Stad 1. Sokak’ta durduruldu.

Araçtan çıkarak yaya halde kaçmaya çalışan sürücü ve araç içerisinde bulunan 2 şahıs polis ekipleri tarafından Ilıca Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik ecza hapı ele geçirildi. Kovalamacaya karışan araç ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.