Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımları hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı
Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı / 2023
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Edinilen bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı. Ercan’ın soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ’da gözaltına alındı.

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