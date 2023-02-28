Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı. Ercan’ın soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ’da gözaltına alındı.