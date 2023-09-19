Recep Tayyip Erdoğan: Karabağ, Azerbaycan toprağıdır

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerine Karabağ, Azerbaycan toprağıdır diye başladı. ''Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İŞTE O PAYLAŞIMI