Recep Tayyip Erdoğan: Karabağ, Azerbaycan toprağıdır
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerine Karabağ, Azerbaycan toprağıdır diye başladı. ''Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerine Karabağ, Azerbaycan toprağıdır diye başladı. ''Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İŞTE O PAYLAŞIMI
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