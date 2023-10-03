RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Duyurdu! Ayşenur Arslan'ın Skandal Sözlerine İnceleme Başlatıldı

Ayşenur Arslan'ın televizyonda sarf ettiği sözlere RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, "olası bir katliamın engellenmesine üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız." ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Duyurdu! Ayşenur Arslan'ın Skandal Sözlerine İnceleme Başlatıldı
Editör: Uğur Çam
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Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan'ın "terörist hiçbir şey yapamadan kendini patlattı" ifadelerine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. Tepki toplayan ifadeler üzerine açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ayşenur Arslan ve Halk TV ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Ayşenur Arslan Açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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