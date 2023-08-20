Sağlıkta şiddet yasası mı geliyor? Bakan Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planının yakında uygulamaya alınacağını söyledi. Bakan Koca, "Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz" dedi.

Sağlıkta şiddet yasası mı geliyor? Bakan Koca'dan yeni açıklama
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Sağlıkta şiddet gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. En son Gaziantep'te yaşanan saldırıyla ilgili geçmiş olsun mesajı yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planının yakında uygulamaya alınacağını söyledi. 

 ADALET GEREKEN DERSİ VERECEK

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca şu ifadeleri kullandı:

- Gaziantep’teki bir özel hastanede, hasta sebebiyle hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayı, hasta yakını kalabalık bir grubun hastaneye gelmesiyle büyüdü. Bir hekim arkadaşımız durumu tehlike arz edecek düzeyde yaralandı, bir görevli darp edildi. Arkadaşlarımıza tüm sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

 SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI EYLEM PLANI UYGULAMAYA KONACAK

Olay sebebiyle 1 kişi tutuklanmıştır. Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek, buna inancımız tamdır. Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz."

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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