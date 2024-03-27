Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik ilçe kırsalındaki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 86 mermi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

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# terör # şanlıurfa
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