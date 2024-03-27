Trabzon’da feci kaza! İşçiler toprak altında kaldı...

Trabzon’un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi’nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalırken, toprak altında kalan işçilerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon’da feci kaza! İşçiler toprak altında kaldı...
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Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.

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