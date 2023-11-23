Sayıştay Raporu'nda Kara Tablo İBB: 1 Yılda 107 Usulsüzlük

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin; ihale usulsüzlükleri, bedelsiz plaka dağıtımı, vakıf üniversitesine taşınmaz tahsisi başta olmak üzere birçok usulsüzlük Sayıştay’ın raporunda tescillendi.



Sayıştay İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı raporunu açıkladı.



İBB'de sadece 2022 yılı içerisinde adrese teslim ihalelerden, meclis onayı olmadan satılan yeşil alanlara kadar 107 adet usulsüzlük ve kamuyu zarara uğratma niteliği taşıyan yolsuzluk tespit edildi.



5 yıla yakın süreçte geriye gidiş gözler önüne serildi. Rapordaki usulsüzlüklerden çoğu maddi gelir getirecek konularda hesap verilebilirliğin dışında hareket edilmesi.



• Servislere ihalesiz ve süresiz plaka

• Taşınmazların üçüncü kişilere kullanım bedeli alınmaksızın kullandırılması

• Belediye lojmanları tahsisinde usulsüzlük

• Hizmet alımı ihalelerinde mevzuata aykırı şekilde akaryakıt dâhil araç kiralamaları

• Spor Merkezi, stadyum ve otopark inşaatı yapım işi ihalelerinde usulsüzlük

• Akaryakıt istasyonları inşa edilerek işletilmeye verilmesi işinde usulsüzlük



Usulsüzlüklerde en çok öne çıkan konulardan biri de İmamoğlu’nun belediye meclisini hiçe sayarak verdiği kararlar….



• Park Alanı olarak ‘Meclis Kararı ‘alınan taşınmazların idarece satılması

• Sosyal Tesislerin ücret tarifesinin Meclis yerine ‘Başkanlık olur’u ile belirlenmesi

• Toplu İş Sözleşmesi zamlarının İmamoğlu oluru ile belirlenmesi

• Meclis Kararı Olmaksızın Bazı Otoparkların İSPARK AŞ Tarafından İşletilmesi

• Yerebatan Sarnıcının Belediye Şirketine Usulsüz Kullandırılması