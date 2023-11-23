Sayıştay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi Raporu Yayımlandı! İhalesiz Kentsel Dönüşüm Yapıldığı Tespit Edildi

Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON şirketine dair 2022 yılı raporunu yayınladı. İzmir’deki büyük kentsel dönüşüm projelerinin ihalesiz yapıldığı ortaya çıktı.

Sayıştay raporuna göre Uzundere Mahallesi 3.Etap Kentsel Dönüşüm Alanı, Örnekköy 3.4 Etap Kentsel Dönüşüm Alanı, Aktepe Emrez 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı yapım işleri üçüncü şahıslara mevzuata aykırı olarak ihalesiz devredildi. Sayıştay, bu alanların protokol imzalanarak üçüncü şahıslara verilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

İZBETON’un kentsel dönüşüm işlerini devrettiği şirket İş İnsanları Yapı Koperatifi'nin o dönemki başkanı şu an Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu’ydu.

Buca Metrosunda 528 Milyon TL Zarar

Öte yandan raporda Buca metrosu ihalesi ile kamunun 528 milyon TL zarara uğradığı tespit edildi. Sayıştay, metro ihalesinde görev alan kamu görevlilerinin görevlerini gereği gibi yürütmedikleri kanaatini bildirdi. İlgililer hakkında da gerekli idari ve adli sürecin işletilmesi gerektiği raporda yer aldı.

Tarkan Konseri de Satıştay Raporunda

Sayıştay raporunda İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılında Tarkan konseri için hazırlanan sahnenin çökmesi de yer aldı. Sahne için 17 milyon liralık sözleşme imzalandı. Sahne çökünce İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni sahne için aynıu firma ile 8 buçuk milyon liralık bir sözleşmeye daha imzaladı. Kamunun zarar uğradığını saptayan Sayıştay, çöken sahne için İzmir Büyükşehir Belediyesi ilgili şirkete cezai işlem uygulamadığının altını çizdi.

Sayıştay raporunda İzmir’in merkezindeki "Basmane Çukuru"nun bir an önce kente yeniden kazandırılması gerektiği belirtildi.