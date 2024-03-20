Seçim yasakları yarın başlayacak! İşte yasak olacak faaliyetler

31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kaldı, seçim yasaklarıysa 21 Mart günü başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği takvime göre propaganda serbestliği 30 Mart günü saat 18.00’de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59’da sona erecek.

Bu zaman diliminde seçime giren siyasi partiler, propaganda serbestliği için belirlenen güne kadar sözlü, yazılı ya da görüntülü propaganda yapabilecek.

Oy verme gününden önceki 10 günlük süreçte anket, tahmin, görsel basın veya yayın araçlarıyla vatandaşın oy vermesine etkide bulunacak herhangi bir faaliyetin yapılması da yasak.

YSK, oy verme saatleri için 32 ilde değişiklik yaptı. Güneşin doğuş ve batış saati esas alındığından Ağrı, Adıyaman, Bitlis’in de içinde bulunduğu 32 ilde 7 ila 16 saatleri arasında oy kullanılacak.