Seçim yasakları yarın başlayacak! İşte yasak olacak faaliyetler

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimine göre seçim yasakları yarın başlıyor. Anket, tahmin, görsel basın veya yayın araçlarıyla vatandaşın oy vermesine etkide bulunacak faaliyetler 31 Mart 23.59'a kadar yasak olacak. Propaganda serbestliği ise 30 Mart günü saat 18.00’de sona erecek.

Seçim yasakları yarın başlayacak! İşte yasak olacak faaliyetler
Editör: Yasin Kerim Aşan

31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kaldı, seçim yasaklarıysa 21 Mart günü başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği takvime göre propaganda serbestliği 30 Mart günü saat 18.00’de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59’da sona erecek.

Bu zaman diliminde seçime giren siyasi partiler, propaganda serbestliği için belirlenen güne kadar sözlü, yazılı ya da görüntülü propaganda yapabilecek.

Oy verme gününden önceki 10 günlük süreçte anket, tahmin, görsel basın veya yayın araçlarıyla vatandaşın oy vermesine etkide bulunacak herhangi bir faaliyetin yapılması da yasak.

YSK, oy verme saatleri için 32 ilde değişiklik yaptı. Güneşin doğuş ve batış saati esas alındığından Ağrı, Adıyaman, Bitlis’in de içinde bulunduğu 32 ilde 7 ila 16 saatleri arasında oy kullanılacak.

Benzin ve motorine zam yoldaBenzin ve motorine zam yoldaEkonomi
# yüksek seçim kurulu # seçim yasakları # yerel seçimler
Çok Okunanlar
Emekliye maaşlarına "iyileştirme" mi geliyor!
Emekliye maaşlarına "iyileştirme" mi geliyor!
15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na gelen notta ne yazıyordu?
15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na gelen notta ne yazıyordu?
Ramazan dolandırıcıları iş başında! Bu linklere sakın tıklamayın!
Ramazan dolandırıcıları iş başında! Bu linklere sakın tıklamayın!
Ersen Martin hayatını kaybetti
Ersen Martin hayatını kaybetti
Yalova'da deprem! İstanbul'da hissedildi!
Yalova'da deprem! İstanbul'da hissedildi!
Öne Çıkanlar Yerel seçime sayılı günler kaldı! │Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı Yerel seçime sayılı günler kaldı! │Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin! Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin!