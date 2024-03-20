Benzin ve motorine zam yolda

Benzin ve motorine 5 gün aranın ardından ikinci zam yolda. Benzine 21 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.

Pompalara yansıyan fiyat artış sonrası İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 40 kuruşa, Ankara'da 44 lira 17 kuruşa, İzmir'de ise 44 lira 38 kuruşa yükselecek.

Motorin fiyatları ise İstanbul'da 43 lira 17 kuruşa, Ankara'da 43 lira 82 kuruşa, İzmir'de 44 lira 2 kuruştan satılacak.

Benzin ve motorine geçtiğimiz hafta cuma günü de 1 liranın üzerinde zam gelmişti.