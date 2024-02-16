Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu!

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar açıklandı. Seçmen kayıtlarına YSK’nin internet sitesi ve E-Devlet’ten ulaşılabilecek.

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu!
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31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'dan açıklama geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen kayıtlarının erişime açıldığını ve seçmenlerin oy kullanacakları okullar ile sandıkları öğrenebileceklerini açıkladı.

Seçmen kayıtları “https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/” adresinden, e-Devlet’ten, YSK’nin 444 9 975 numaralı çağrı merkezinden ve “Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması”ndan öğrenilebilecek.

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# yerel seçim # ysk
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