Birçok ülkeye yeni büyükelçi atandı
16 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte birçok ülkeye büyükelçi atandığı görüldü. Büyükelçi atanan ülkeler arasında Suudi Arabistan, Tunus, Portekiz gibi ülkeler bulunuyor.
16 Şubat 2024 tarihli 32462 sayılı Resmi Gazete'nin yayınlanması ile birçok ülkeye yeni büyükelçiler atandığı görüldü.
Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy ve Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler atandı.
Ayrıca İslam İşbirliği Daimi Temsilciliğine Cenk URAZ atandı.