Şehit polisin katilleri yakalandı! Suç örgütüne dev operasyon
İstanbul Kağıthane’de geçtiğimiz cuma günü uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 1 polis memuru şehit olmuştu. İstanbul emniyeti, şehit polisin kanını yerde bırakmadı. Düzenlenen dev operasyon ile çete çökertildi; şehit polisin katilleriyle birlikte 39 zanlı kıskıvrak yakalandı.
97 adres tarandı, zehir tacirleri tek tek yakalandı; şehit polis memuru Hakan Telli'nin kanı, yerde kalmadı.
Geçtiğimiz Cuma günü Kağıthane'de yapılan uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılmış, polis memuru Hakan Telli şehit olurken, 1 polis memuru da yaralanmıştı.
İstanbul polisi, "Anucurlar" olarak bilinen organize suç örgütüne, geniş çaplı operasyon düzenledi. Çeteyle irtibatlı isimler tek tek tespit edilerek, 97 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Dev operasyonda, şehit polis memuru Hakan Telli’nin katilleriyle beraber 39 zanlı yakalandı. Emneyitteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, “Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
ŞEHİDİMİZ HAKAN TELLİ'NİN KANI YERDE KALMADI🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 28, 2023
İstanbul Kağıthane'de Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin… https://t.co/JI954EPQuT